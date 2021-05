VIDEO | Lätis valmis Hollywoodi staaridega sõjatriller „Warhunt“ 

Warhunt“ on sõjatriller, mille sündmused viivad meid II maailmasõja keeristesse. Uus linateos valmis Hollywoodi meistrite ja Läti filmitööstuse esindajate koostöös. Filmivõtted toimusid Läti etnograafiamuuseumis vabas õhus, Līgatne metsades ja koobastes, Bolderājas ja teistes Lätimaa piirkondades. Crowdestori platvormi kaudu koguti umbes 1,7 miljonit eurot. Võtted kestsid ligi pool aastat ning materjali montaaž ja töötlemine võttis teist sama palju aega.

„Meil on hea meel, et Lätis on ellu viidud sedavõrd märkimisväärne projekt maailmatasemel filmitööstuse esindajate – näitlejate, helitehnikute, illustraatorite ja muude spetsialistide – osavõtul. Hollywoodi ja Läti filmitegijate koostöös on valminud hoogne ja samas sisukas linateos. Investeerimisprojektide valikul juhindume Crowdestori platvormi puhul mitte niivõrd võimalusest teenida kiiret kasumit, vaid soovist panustada nii Läti majanduslikku kui sotsiaalsesse arengusse. Niivõrd suuremahulise projekti täielik realiseerimine Lätis on erakordne sündmus, sisendades meisse patriotismi ja uhkust oma kodumaa üle. See tähendab, et ka Lätis saab filmida Hollywoodi tasemel filme!“ kommenteeris platvormi Crowdestor omanik Janis Timma.

Timma sõnul on maailmatasemel projekti elluviimine võimaldanud Läti filmitööstuse esindajatel mitte ainult teha oma erialast tööd, luua kontakte Hollywoodi staaridega ja tõestada oma professionaalsust, vaid tõsta ka Läti prestiiži maailma silmis.

„Tänu sellele, et „Warhunt“ filmiti täielikult Lätis, saime võimaluse töötada USAst pärit professionaalidega. Film, mis valmis meie näitlejate, produtsentide ja teiste filmispetsialistide osavõtul, võimaldab meil tõsta Läti filmitööstuse mainet maailmas. Pean tunnistama, et ehkki pandeemia tõttu lükkus filmi kinoekraanidele jõudmine paari kuu võrra edasi edasi, andis see meile samas võimaluse seda kalliskivina lihvida. Kui Lätis kehtestati rangemad pandeemia levikuga seotud piirangud, tuli meil ajutiselt filmivõtted peatada. Samas aitas see periood meil filmitud materjali analüüsida, seda muuta ja järgnevat filmimisprotsessi kavandada, et saavutada parim võimalik tulemus. Kuigi „Warhunti“ filmimine ei olnud meie jaoks päris esimene kord maailmakuulsate näitlejatega töötada, oleme just selle projekti üle eriti uhked,“ ütles Maksim Pavlov, Läti produtsentide assotsiatsiooni Forma Pro Films produtsent.