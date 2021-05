Beebiootel Sandra Ashilevi: vennaga on tal päris suur vanusevahe – peaaegu kolmteist aastat 

„Vennaga on tal päris suur vanusevahe – peaaegu kolmteist aastat. Kris Prendon on armas ja toetav. Ta väga ootab pisikest venda. Ilmselt oli ta juba maha kandnud mõtte, et temast suur vend võiks saada,“ räägib Sandra ja lisab, et beebi oli planeeritud nagu ka tema esimene laps.