Indrek Rahumaa täitis Elisa Kolgi unistuse: unustasin, et koroona on üldse olemas olnud 

„Midagi rahulikumat kui see paik ei ole ma elus kogenudki. Kulusid vaid mõned minutid, kui olime täielikult välja lülitatud ebastabiilsusest, mille koroona on ellu toonud. Seal ei olnud telekat, arvuteid ega uudiseid, mis sind lõa otsas hoiavad. Ma isegi unustasin, et koroona on üldse olemas olnud,“ ütleb Elisa.