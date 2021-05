Kas 44aastaselt surnud saatejuhi tappis AstraZeneca vaktsiin?! 

Uudist vahendav The Guardian märgib, et Ühendkuningriigis pakutakse alla-40aastastele võimalust lasta endale AstraZeneca asemel süstida teist vaktsiini. Äärmiselt harvadel juhul on AZ vaktsiin tekitanud patsientidel trombe. 33 miljonist inimesest, kellele on AZ vaktsiini süstitud, on Ühendkuningriigis trombe täheldatud 309 juhul.