GALERII | Ansambel Kaisa Ling Thing tähistas täispika albumi ilmumist lõbusa etendusega 

Prassing on lõbus etendus, kus publik ei ole pelgalt pealtvaataja, vaid määrab suuresti, kuidas ja kui palju trianglit laval tehakse. Šõu on kuigivõrd ettearvamatu, kuid üks on kindel – mängitakse ulakat muusikat, saab manustada joovastavaid jooke ja lõõgastuda stiilselt.