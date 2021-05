Hiina tsensorid lõikasid mitu staari "Sõprade" kokkutulekust välja 

„Sõbrad“ on Hiinas tohutult populaarne seriaal ning fännid läksid tsensuuri peale marru. Oma ahastust väljendasid nad sotsiaalmeediaplatvormil Weibo. „Appi! Kas me tõesti kunagi ei arene ega muutu? See tekitab minus üksnes tahtmise väljalõigatud stseenide kohta rohkem teada saada,“ kirjutas üks. Paljud hiinlased on tsensuuri ohvriks langenud stseenid omal käel üles otsinud ja jagavad neid sotsiaalmeedias, kirjutab BBC News.