Cosbyt ei vabastata ennetähtaegselt, sest ta keeldub seksuaalkurjategijate ravile minemast 

USA Today teatel vastas Pennsylvania osariigi armuandmiskomisjon eaka koomiku palvele eitavalt osalt seetõttu, et ta keeldus osalemast seksuaalkurjategijatele mõeldud raviprogrammis. Lisaks Constandile on Cosbyt süüdistanud seksuaalses kuritarvitamises kümned naised. Ennetähtaegsele vabastamisele on vastu ka vanglate amet - sealt tulnud Cosbyle „negatiivne soovitus“, märgib USA Today.

Cosby advokaadi sõnul ei tulnud armuandmispalvest keeldumine neile üllatusena, sest komisjon oli seadnud vabanemise otseseks tingimuseks osalemise psühhoteraapias. Kuid Cosby, kes on alati kinnitanud, et pole Constandi vägistamises süüdi, ei kavatse teraapiakursustel käia. Cosby ise on varem öelnud, et istub talle määratud kümme aastat ilmselt ära, kuid keeldub ilmutamast kahetsust kuritegude eest, mida ta toime pole pannud.