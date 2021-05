Hedvig Hanson viimasest kohtumisest Tõnu Kilgasega: hüvastijätt isaga oli liigutav 

„Paratamatu lahkumine oli teema, miks meil muutusid suhted isaga lõpus väga keeruliseks. Kui hakkasin rääkima hingeasjadest, et maine elu ei ole ainus elu, ajas ta täiega vastu,“ tunnistab Hanson. „Aga me ei tea ju keegi, mis tunne on elu lõpus võidelda. Seda ilusam oli meie viimane kohtumine läinud neljapäeval haiglas.“

„Küsisin isalt, kas ta kardab ka, mille peale ta vastas, et ei karda. Mis seal ikka. Mina usun, et nii pidigi minema. Püüdsin teda ette valmistada, kuid ta tõrkus seda justkui vastu võtmast,“ kirjeldas Õhtulehele Tõnu Kilgase tütar Hedvig Hanson viimaseid kohtumisi isaga. „Lõpuks läks ta siiski rahuga ja ma usun, et see elu siin ei ole ainus. Kindlasti on antud meile rohkem.“