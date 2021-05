Ida-Virumaa krimiseriaalides murravad eesti näitlejad kangelaslikult vene keeles kõnelda 

Saare õnneks oli tal tagataskust võtta koolipõlveaegne Tapa taust – selleski linnas elas omal ajal palju venelasi. „Mingil määral oli vene keel mulle sellest ajast ka külge jäänud,“ tõdeb ta. „Vene keel on ikka mul koolist õpitud ja seriaalis kõnelesin seda keelt nii, nagu ma suutsin ja oskasin. Seda aktsepteeriti ja öeldi, et nii võib täiesti olla. Kui ma teksti õppisin, püüdsin ikka selle mõttest ja loogikast ka aru saada. Mulle kui näitlejale oli vene keeles mängimine teistmoodi küll, vahepeal laskusin ka sinna, et mõte käis vene keeles.“ Saar naerab, et eks igapäevaelus on täpselt samamoodi, et eestlased pingutavad vene keeli ja venelased eesti keeli kõnelda ja siin pole muud, kui peab kuidagi hakkama saama. Ning saadaksegi.