Ivo Linna filmirollist „Eesti matuses“: „Oma näitlejaoskuste poolest sobikski ma B-kategooria laipa mängima. Selgus, et A-kategooria filmis saan natuke aega elus ka olla.“ 

VANA ANDRES: Ivo Linna kehastatud Andres haukab „Eesti matuse“ avastseenis võileiba ja läheb siis puid lõhkuma. Seal puude vahel tema elu ka lõpeb. Rolliks valmistudes kasvatas Ivo endale kuu aega habet, aastaid aitasid lisada aga grimeerijad. Foto: Robert Lang

Kirves langeb. Iga puupakk saab mitmeks haluks. Puulõhkuja Andrese rollis on selles stseenis laulja Ivo Linna. See stseen on ka mängufilmi „Eesti matus“ alguseks. Puulõhkuja elu lõpeb sealsamas lõhutud puude vahel. Terve filmi vältel on just tema eestlasliku matuse surnu, keda igavikuteele lähetatakse.