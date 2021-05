"Sõprade" armastajapaar tunnistab, et nad olid ka päriselus armunud! 

Pärast pingelist pausi vaatas Jennifer Aniston vilksamisi oma ekraanipartneri David Schwimmeri poole. Nende tegelaskujude armulugu kestis pausidega kogu „Sõprade“ saaga vältel. „Noh … David?“ Too tunnistas, et oli „Sõprade“ esimesel hooajal Jenniferist sisse võetud. Aniston omalt poolt kinnitas, et tunne oli vastastikune.

„Aga meil kummalgi oli oma suhe. Me ei läinud iial üle piiri, me austasime seda piiri,“ väitis Schwimmer. Seepeale prahvatas Joey osatäitja Matt LeBlanc: „Jama!“, kutsudes esile stuudiopubliku naeruprahvatuse ja huilged.

Aniston pihtis: „Mäletan, et ütlesin Davidile, et on väga mage, kui meie esimene suudlus leiab aset televisioonis. Ning see juhtuski seal kohvikus,“ viitas näitlejanna Rossi ja Racheli esimesele suudlusele legendaarses Central Perki kohvikus. See leidis aset sarja teisel hooajal. „Me juhtisime kogu oma armastuse ja armumise Rossi ja Rachelisse,“ õhkas Jennifer.