Katrin Karisma meenutab Tõnu Kilgast: ta oli tormilise iseloomuga 

Katrin Karisma räägib, et talle jäävad alatiseks meelde Tõnu Kilgase silmad. „Kui ilus aeg meil oli, need 16 aastat, mis koos elasime ja kui palju saime lavalaudadel olla, inimestele rõõmu tuua,” jutustab näitlejanna.

Karisma meenutab, et esinesid kord koos Kilgasega Tartus ja mees mängis talle ehmatava vingerpussi. „Mina esitasin laval oma numbrit, aga Tõnu oli kuidagi väga ülemeelikus tujus. Ta oli tormilise iseloomuga, pidurdamatu. Kui tema kord oli lavale tulla, siis ta viskus minu ette pikali maha. Ehmatasin, et midagi juhtus, aga see oli tema viis üllatada,” räägib ta, et rahvas läks selle peale pöördesse ja kõlas tormiline aplaus.