Mati Eliste lesk abikaasa kaotusest: sekundikski ei arvanud, et meist kumbki võiks surra  

„Enne koroonat reisisime väga palju – Prantsusmaa oli meil risti-põiki läbi seigeldud,“ jutustab Eliste. „Seega ei käinud mul sekundikski peast läbi mõtet, et üht meist ootab ees eluõhtu, et meist kumbki võiks surra. Me unistasime, meil olid teised plaanid – et kuhu järgmiseks reisida, millist uut autot osta.“