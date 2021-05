Ellen DeGenerese asemele asub USA lauljanna 

DeGeneres teatas hiljuti, et lõpetab oma jutusaate järgmisel aastal 19 hooaja järel. Viimasel ajal on telestaari ja geiikooni süüdistatud toksilise töökultuuri viljelemises. Ellen ise ütles, et teeb saatele lõpu, sest see ei nõua temalt enam pingutust.