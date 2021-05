BRADI TRIUMF! Jolie ja Pitti aastatepikkune võitlus laste pärast jõudis viimaks lõpule 

Joliel (46) ja Pittil (57) on kauasest kooselust kolm adoptiiv- ja kolm bioloogilist last. Ainsana on neist täisealine poeg Maddox (19). Kui Angelina 2016. aasta sügisel lahutuse sisse andis, seletas ta, et tegi seda laste pärast. Need jäidki lahkumineku järel ema juurde. Kahtlustati, et Pitt oli - võimalik, et purjuspäi - oma võsukeste vastu vägivaldne. See pole siiski ametlikult kinnitust leidnud. Oscari-võitja on ligi viis aastat võidelnud, et kohus talle Joliega võrdsed hooldusõigused annaks.