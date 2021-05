SKANDAAL: kas Malta upitas oma eurolaulu ebaausate võtetega?! 

Malta oli tänavuse Eurovisioni üks soosikuid, ent Destiny jäi palaga „Je me casse“ lauluvõistluse finaalis alles seitsmendaks. Iltalehti teatel on ilmnenud, et Destiny võidu nimel panustati kihlveokontorites erakordselt suurte summadega. See on äratanud kahtlusi Malta Eurovisioni-organisatsiooni tegevuse asjus.