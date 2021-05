Menukomöödia lapstäht sõideti surnuks 

„Rokkiva kooli“ täht Jack Black (51) on juhtunust šokeeritud. „Kohutav uudis. Kevin on surnud. Liiga vara. Imekaunis hing. Nii palju toredaid mälestusi. Mu süda on murtud.“ Näitleja on mõttes Kevini perega ning kogu „Rokkiva kooli“ kogukonnaga.