Inimesed Mari-Liis Lill: „Mind vapustas iga räägitud lugu. Isegi kui vägivalla kraad lugudes erineb, on valu alati sama.“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

ELU EI OLE AINULT TEATRIS: Mari-Liis Lille sõnul on lähisuhtevägivallast rääkivas lavastuses dokumentaalsus ülioluline. „Et need sündmused on päriselt aset leidnud täpselt sellisena, nagu kirjeldatakse, nii nende õuduses kui ka lootusrikastes pööretes. Kui see ei oleks dokumentaalne, tekiks kiusatus öelda, et selle te olete küll välja mõelnud, nii ei saa ju päriselt üks inimene teisega käituda. Seega lood, mida laval räägitakse, on tõesti sõna-sõnalt nii, nagu inimesed neid meile jutustasid.“ Foto: Erki Pärnaku