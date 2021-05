LUUREKAAMERA PALJASTAB! Ebaseadusliku passiäri võtmetegelane kiitles kliendi ees: "Küsi Marikat – terve linn teab! Terve linn on minu tehtud." 

„Oma autos pidas ta kohtumisi, see oli pabereid täis. Eks me menetluse käigus loomulikult seda autot ka jälitasime ja peab ütlema, et see oli paras väljakutse, arvestades Genrihsoni sõiduoskust. Meil tekkis kahtlus, et ilmselt pole ta ka juhilube saanud päris seaduslikul teel,“ meenutab endine PPA sisekontrollibüroode juht Raul Vahtra „Pealtnägijas“ aastaid kestnud ebaseadusliku dokumendiäri juhtfiguuri Ljubov Genrihsoni loomust.