Tõnu Kilgase tütar Ellen: ta oli kuni lõpuni ­ääretult tugev, humoorikas ja elujõuline 

„Ajasin ta juukseid ja vormisin need soenguks ning vajadusel aitasin kodus koristada. Ei ole olnud lihtne näha seda kõike kõrvalt, kuid ta oli kuni lõpuni ­ääretult tugev, humoorikas, elujõuline,“ sõnas Ellen Kilgas ja lisas, et ka erisoovid matuste osas usaldas isa just talle.

„Praegu on väga hästi, aga tuleb olla ka realist – see oli mulle päris raske pauk, et kasvaja edasi läks,“ rääkis Kilgas mullu novembris Kroonikale. “Kaks aastat tagasi avastati mul kopsus kasvaja. See opereeriti väga edukalt ära ja kõik oli korras. Aga siiski ta ajas siirded edasi mulle… pähe,“ rääkis Kilgas. Mullu oktoobris tehti talle ajuoperatsioon, mis läks arstide sõnul edukalt.