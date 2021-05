Eurovisioni võitja kokaiiniskandaalist: see oli isiklik rünnak! 

„Ma olin juhtunust äärmiselt solvatud, sest tegemist oli isikliku rünnakuga. Kui keegi oleks öelnud, et mu esitus oli mõttetu, oleks ma seda aktsepteerinud,“ viitas mees, et parem arvustatagu tema muusikat.

„Siiski ei olnud ma süüdistuste osas sekundikski mures – teadsin ju, mis on tõsi ja nüüdseks oleme esitanud ka tõendid. Ma loodan, et inimesed lõpetavad nüüd sel teemal rääkimise ja meil on viimaks võimalik võitu tähistada – meie pidu üritati ju rikkuda,“ märkis David. „Eks selliseid asju ikka juhtub, isegi kui ei peaks. Tulime sellest välja ja meie pead on püsti.“