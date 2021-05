Prints Charles plaanib kuningana teha suuri muudatusi 

Kuninganna Elizabeth II (95) on võimul olnud juba 69 aastat. Sama kaua on tema esikpoeg Charles (72) olnud troonipärija – see on Ühendkuningriigi kuningakoja rekord. Viimastel aastatel on monarh üha rohkem töökohustusi noorematele põlvedele üle andnud, kuid on endiselt vitaalne. Kindel märk sellest on kuninganna kiire naasmine tööpostile pärast kauase abikaasa prints Philipi hiljutist lahkumist. Erinevalt näiteks Madalmaade kuningannast Beatrixist ei kavatse Elizabeth II trooni oma esmasündinule üle anda.