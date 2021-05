Jõusaalis insuldi saanud noor naine: vabanesin kõnnikepist ja suudan kõneleda! Täielikuks taastumiseks tuleb veel palju tööd teha 

Sellest traagilisest päevast, kui noor spordientusiast Karmel Pea jõusaalis insuldi sai, on möödunud juba pool aastat. Kui mõned kuud tagasi oli Karmeli suurimaks lootuseks täiesti terveks saada, siis nüüd ta ütleb, et saab kindlasti. „Muidugi emotsioonid on käinud üles-alla selle kuue kuu jooksul ning kogu aeg ma ei ole ennast kindlalt tundnud, aga praegu olen väga positiivne.”