ÕL EDETABEL | 20 aasta parim Eestit Eurovisionil esindanud laul on „Kuula“! 

Võidulaul ei saa ju allapoole ka langeda. Ivar Musta loo kõige positiivsem pool on see, et looga ei mõeldud üle. Me oleme saatnud lõppkontserdile lademes lugusid, mille puhul on aru saada, et autorid on kuulanud kolm korda üle kõik eelmise aasta finaalpeo lood ja siis kõik top40 hitid, üritanud need kokku panna ja lootnud, et keegi teine pole sama idee peale tulnud. Lõpuks on teised ka sama idee peale tulnud ja olemegi kuskil arusaamatus kohas.