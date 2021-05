Matthew Perry murettekitav käitumine "Sõprade" erisaates leidis seletuse 

Ühismeedias kahtlustati, et endine seksisümbol oli intervjuud andes purjus või uimastite mõju all, kuid keegi püstitas koguni teooria, et Perryt on tabanud insult. Nüüd aga väidab Briti kõmuleht The Sun, et Matthew'le oli samal päeval tehtud erakorraline stomatoloogiline protseduur. „Väidetavalt mõjutas see tema heaolu ja enesetunnet.“