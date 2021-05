Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid on selgunud! 

Eesti muusikaettevõtluse auhinnad 2021 (EMEA) nominendid valis välja 73-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Eesti muusikavaldkonnas aktiivselt tegutsevad isikud ning kes valisid EMEA 2021 nominendid välja enam kui 250 kandidaadi seast. Eesti muusikaettevõtluse esindusorganisatsiooni ja arenduskeskuse Music Estonia juhi Ave Tölpti sõnul on suur rõõm näha, et muusikavaldkond on leidnud üldiselt väljakutsete rohkel ajal, olenemata kriisiaastast, häid ja uuendusmeelseid lahendusi, et kultuurisektori piiratud tingimustes tegutseda.

„Muusikatööstuse kui terviku esiletoomine läbi tunnustamise on valdkonna jaoks praegu väga oluline. Kõik nominendid ja ülesseatud kandidaadid on seda tunnustust väärt ning on tohutult hea meel, et seati üles niivõrd palju kandidaate. Edu ja õnnestumisi meie nominentidele!"

Tänavuse EMEA peakorraldaja on Music Estonia. Sündmuse kaaskorraldajad on Eesti Fonogrammitootjate Ühing ja Eesti Autorite Ühing. Partneriks on Tallinn Music Week.

Sel aastal jagatakse auhindu 17 kategoorias. Esmakordselt antakse üle auhind „Aasta Virtuaalsündmus“ kategoorias ning tagasi on toodud „Aasta Muusikasündmuse Korraldaja“ auhind. „Silmapaistev Panus Muusikavaldkonda“ võitja selgitab välja korraldavate organisatsioonide esindajatest koosnev juhtgrupp ning kategooria laureaat kuulutatakse välja EMEA 2021 galal 11. juunil PROTO avastustehases.

Eesti muusikaettevõtluse auhinnad 2021 nominendid:

AASTA HELIKUNSTNIK

Kaspar Brandt