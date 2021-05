42aastane Jennifer Love Hewitt saab kolmanda lapse 

Endisel lapstähel (42) ja tema abikaasal Brian Hallisayl on seitsmene tütar Autumn James ning viie ja poole aastane poeg Atticus James. Jennifer ütles väljaandele People, et rasedaks jäämine oli suur üllatus. „Olime alati kolmanda lapse jaoks võimalused valla jätnud, aga me ei uskunud, et see juhtub just sel hullumeelsel aastal.“