HÜVA NÕU | Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat: ärge palun unustage öelda aitäh, ärge jätke tänulikkust vaid enda teada 

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat on pannud tähele, et tihti unustame öelda aitäh ning jätame tänulikkuse vaid enda teada. Küll aga ei tasu unustada, kui hea on öelda inimesele mõni lahke sõna. Nii võiks tänaval inimestele teha komplimente, kui hea ta välja näeb, kui ilus kott tal on, kui siiralt ta naeratab – need komplimendid peaksid tulema südamest ja soovita midagi vastu saada.