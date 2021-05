Hedvig Hanson meenutab Tõnu Kilgast: „Isa oli artist ka väljaspool lava.“ 

„Küsisin isalt, kas ta kardab ka, mille peale ta vastas, et ei karda. Mis seal ikka. Mina usun, et nii pidigi minema. Püüdsin teda ette valmistada, kuid ta tõrkus seda justkui vastu võtmast,“ kirjeldab Tõnu Kilgase tütar Hedvig Hanson viimaseid kohtumisi isaga. „Lõpuks läks ta siiski rahuga ja ma usun, et see elu siin ei ole ainus. Kindlasti on antud meile rohkem.“

Hedvigi sõnul ei andnud isa alla viimse hetkeni. „Ta ütles, et elu on elamiseks ja see oli ta kindel uskumus. Lauldes seejuures lugu ühest muusikalist, et tiigrid, need suudavad kõike.“

Esimesena tuleb Hedvigile silme ette, kui ta isast mõtleb, mees valges. „Ta tahtis alati näidata, et kõik on hästi ja et ta näeb hea välja. Teine moment oli see, et ta ei tulnud kunagi lavalt ära. Ta oli artist ka väljaspool lava. Kõik nautisid tema lugusid ja tema fantaasiaid. Püüdsin vahetevahel sekkuda, et see on ju puhas luiskelugu, mida ta suust välja ajab, mille peale võis ta vahel solvuda, aga üldjuhul ta nautis tähelepanu ja nautis seltskonnas säramist.“