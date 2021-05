Inimesed Meghan, Diana, narkots ja teraapia – Harry puistab uues sarjas südant Triin Tael , täna 22:30 Jaga: M

KLAARIB ISAGA ARVEID: Harry heidab oma isale Charlesile ette hingetraumade edasi pärandamist. „Kui olin noorem, ütles isa nii Williamile kui mulle: „No minu elu oli ka selline. Ja teil tuleb samuti selline.“ See pole loogiline. See, et sina kannatasid, ei tähenda, et su lapsed peavad kannatama. Tegelikult on vastupidi,“ kinnitab Harry. Foto: Vida Press