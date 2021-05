Menubänd vallandas kõlvatus käitumises alaealisega süüdistatava asutajaliikme 

Megadeth teatas sotsiaalmeedias, et Ellefson ei esine enam nende ridades. „Me ei tea juhtunu kõiki detaile, aga meie suhted olid niigi pingelised ning sellest, mis on juba selgunud, piisab, et koostöö võimatuks muutuks."

Avaldus kannab bändi juhtkitarristi Dave Mustaine'i (59) allkirja, vahendab New York Post. Just tema oligi koos Ellefsoniga 1983. aastal Megadethi asutanud.

Maikuus hakkasid ringlema väited, et Ellefson oli sobitanud sotsiaalmeedias suhtlust alaealise tüdrukuga. Sotsiaalmeedias ilmusid tõendina kuvatõmmised ning sobimatud videod. Ellefson on kinnitanud, et tegu polnud alaealisega ning suhe oli võrdne. Ta kirjutas nüüdseks privaatsel Instagrami kontol, et videod ja fotod avaldas kurjade kavatsustega kolmas osapool, kel polnud voli neid omada ega avaldada. Eesmärk olnud tema mainet, karjääri ja pereelu kahjustada.