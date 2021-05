Kunagine bändikaaslane Juhan Sütt: Tõnule oli looduse poolt kõike kapaga antud! 

Juhan Sütt meenutab: „Bändi nimeks oli Meid on seitse. Tõnuga koos tulime ka Fixi. Keskkoolieas paistab ikka väga vähestel andekus silmist. Tõnu oli mitmekülgselt andekas aga juba selles eas. Talle oli looduse poolt kõike kapaga antud. Tõnu tahtis saada karakternäitlejaks, aga Kaarel Ird ütles, et meil on näitlejaid nagu putru, ja pani ta laulma. Opereti- ja muusikalimaailma läks ta algul ikka pika hambaga. Tõnust sai selle valdkonna tegija, aga temast oleks saanud ka suurepärane karakternäitleja.“