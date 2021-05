Rene Puura liitus Terminaatoriga: Jaagup on kolm aastat mänginud ideega, et selles eepilises ansamblis klahve vajutaksin

Rene Puura räägib, et Taukari bändist lahkumine oli nii tema, kui Karl-Eriku ühine otsus. „Ma ütleks, et Jaagup on pigem mänginud kolm aastat ideega, et ma selles eepilises ansamblis klahve vajutaks,“ jutustab ta ja lisab, et teise bändi minemine ei ole tema jaoks keeruline. „Olen Jaagupiga juba aastaid sõber olnud ning Terminaatoril projektides ja stuudios abiks käinud. Neil on mega energia ja super lood.“