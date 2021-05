Mart Sander kirjutas Kilgasele rolli, mis jäi täitmata: kahju, et Tõnuga järgmist hooaega enam ei tule 

Mart Sander räägib, et on töötanud Tõnuga nii lavastajana kui lavapartnerina. „Huvitaval kombel olin temaga laval koos olles ise just neis rollides, mida Tõnu varasemates lavastustes ise mängis – Boni „Silvas“ ja Mustafa „Savoy ballis“. Paar korda ta isegi mainis, et vaat kui huvitavalt sa selle või teise episoodi lahendasid, oleks ka pidanud kolmkümmend aastat tagasi samamoodi tegema.“