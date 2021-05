Kunagine bändikaaslane Väino Land: Tõnu oli äärmiselt karismaatiline, nii nagu hea laulja peabki olema 

„See on enesestmõistetav, et tippbänd otsib endale kõige paremaid muusikuid. Aga kui ma kuulan nüüd ligi pool sajandit hiljem Tõnu esitatud laule, siis kõik need on väärt lood. Aga mis kõige tähtsam – Tõnu oli äärmiselt karismaatiline. Kui solist laulda ja mõnda pilli mängida oskab, siis on see väga hea, aga karismaatiline ta peab olema. Ehk mõnel üliandekal pillimehel lastakse kuskil nurgas omaette mängida, aga hea laulja on eelkõige karismaatiline inimene, kes ka laulda oskab,“ ütleb ta.