MÄLESTUSGALERII | Suri näitleja ja laulja Tõnu Kilgas

„Praegu on väga hästi, aga tuleb olla ka realist – see oli mulle päris raske pauk, et kasvaja edasi läks,“ rääkis Kilgas mullu novembris Kroonikale. "Kaks aastat tagasi avastati mul kopsus kasvaja. See opereeriti väga edukalt ära ja kõik oli korras. Aga siiski ta ajas siirded edasi mulle… pähe,“ rääkis Kilgas, et kolm mullu oktoobris tehti talle ajuoperatsioon, mis läks arstide sõnul edukalt.