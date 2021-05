HÜVA NÕU | Mõtteviisi treener Karmo Kivi: sihikindluseta miljonäriks ei saa 

Soovid muuta oma harjumusi, et saavutada eesmärgid? Mõtteviisi treener Karmo Kivi annab nõu, kuidas seda teha.

Karmo selgitab, et oleme harjumuste kogum. Suurem osa asju, mida päeva jooksul teeme, on harjumuslikud. Olgu selleks siis kaupluse valik, kust sisseoste teeme või millist teed mööda punktist A punkti B liigume. Teeme sageli otsuseid, eriti uue aasta alguses, et peame mõnda oma harjumust muutma - vähem ja tervislikumalt sööma, rohkem liikuma, omandama uue oskuse jne.