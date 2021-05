PILT SELGE! Eurovisioni võitnud Itaalia laulja narkotest oli negatiivne 

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatab, et nad on saanud kinnituse, et Damiano narkotest oli negatiivne. Maneskin esitas Eurovisionil loo „Zitti e buoni“ ning võitis ülekaalukalt. Võitja pressikonverentsil küsiti ka skandaalse video kohta, mispeale ütles Damiano, et bändikaaslane Thomas lõhkus klaasi ja kilde koristades jäigi väga veider mulje. „Ma ei tarbi narkootikume, palun, ärge öelge nii,“ ütles ta.