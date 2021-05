VIDEO | Daniel Levi esitas Eurovisioni võidulugu Eesti keeles: ütlen ausalt, et see oli päris keeruline ülesanne 

Daniel ei hakka üldse varjamagi, et ülesanne oli keeruline. „Tavalises poplaulus on umbes seitse korda vähem sõnu, ma arvan. Aga see oli väga lahe väljakutse! Leelo tegi superhead tööd, ma lihtsalt natuke kohendasin ja muutsin mingeid silpe endale suupärasemaks,“ räägib Levi. „Megaraske oli, ei saa öelda, et kohe hakkas tulema.“ Daniel naerab, et ega tegelikult pole eestikeelseid sõnu lugedes lõpuni aru saada, millest juttu. „Saad aru, et see on agressiivne laul, aga sõnad on nii jaburad, et lõpuni ei saa aru, millest see räägib,“ naerab ta. „Laul tõmbab väga kaasa ja meloodia on üliäge. Olen seda tänase jooksul päris mitu korda kuulanud ja mulle järjest rohkem meeldib.“