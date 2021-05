René Puura lahkus Taukari bändist: Karl-Erik: karavan läheb aga meie kõigi jaoks edasi 

„Oleme koos Renéga otsustanud ühes bändis enam mitte jätkata. Pikk puhkus andis meile võimaluse rahulikult mõelda ja usume, et see on hetkel õige viis, kuidas edasi minna. Muidugi satume erinevates projektides koos lavale ka edaspidi ja neist üheksast aastast, kui koos bändi tegime, jäävad kustumatud mälestused,“ sõnab Taukar sotsiaalmeedias, et klahvpillimängija René Puura lahkus bändist.