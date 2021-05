Elektroonilise muusika koosseis Cartoon andis välja uue singli 

Lugu ise räägib armuvaludest. Nende sõnul pooled laulu sõnadest ei tähenda eriti midagi, aga kõlavad hästi. Instrumentaal on muhe elektrooniline põks, mida saadab ilusa kõlaga pehme klaver ja sulnis indie kitarr.

Poisid kergitavad ka saladusloori, et nad on veetnud palju aega internetis uusi produktsiooni trikke õppides ja varsti on veel palju uut muusikat oodata.