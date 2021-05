PISARADRAAMA: Drake tõi pisipoja lavale, kuid too purskas nutma  

34aastane Drake võttis Billboardi muusikaauhindade galal vastu aastakümne artisti auhinna ning tõi lavale ka oma poja Adonise. Too pole veel ilmselgelt lavaküps - isa pika tänukõne alal vajus poiss näost ära ning purskas lõpuks nutma. Ka see, et isa ta sülle võttis ja mikrofonile lähemale tõi, ei teinud asja paremaks. „Ma tahan selle auhinna sinule pühendada,“ ütles Drake naerma turtsatades.