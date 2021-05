Jelena Skulskaja: „Läbi luule hakkavad venekeelsed noored tajuma eesti keele ilu.“ 

„Valin oma noortele igal aastal väga häid luuletusi ja kindlasti on teiste seas Shakespeare – kas „Macbeth“, „Hamlet“ või „Kuningas Lear“,“ kõneleb stuudio juhendaja Jelena Skulskaja pärast läbimängu. „Pean ütlema, et Shakespeare'i tõlked on nii vene kui eesti keeles suurepärased. Ka Puškin on väga eesti keelde hästi tõlgitud: see ainuke keel, millesse on poeedi looming nii hästi tõlgitud. Enamasti tõlgitakse Puškinit Euroopas ilma riimideta ehk vabavärsis. Puškinist ei jää sellisel kujul ju midagi järele.“