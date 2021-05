Flirtiv foto suguelundist šokeeris Mihkel Rauda kõrvalsuhet lõpetama: ütlesin, et asi pole temas, vaid minus 

„Minu jaoks oli see jahmatav, sest ma ei olnud kunagi varem deitinud inimesega, kes pärast kolmandat või isegi teist kohtumist saadab mulle sõnumi, mis koosneb tema sootunnustest,“ selgitas mees. Kuigi Mihkel peab end väga avatud ja avameelseks inimeseks mõjus partneri liigne avameelsus pigem eemaletõukavalt. „Teatasin talle, et meie suhe sai läbi ja ütlesin, et asi pole temas, vaid minus.“