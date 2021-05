Dave Benton perekonda tabanud tragöödiast: kõige raskem on ämmal, kes peab korraga matma abikaasa ja poja 

Paadi, millega Dave'i abikaasa Marise isa ja vend Läänemaal kalastama läksid, oli vanem Andi Villenthal (nii hukkunud isa kui poja nimi oli Andi Villenthal – toim.) paar kuud tagasi ostnud, kuid meresõidu kogenematus õnnetuse põhjuseks olla ei saanud. Dave Benton kinnitab, et tema äi ja naisevend olid kogenud hobikalastajad. „Nad on kala püüdnud nii kaua, kui mina neid tean, ning alati mereohutuse nõuetest rangelt kinni pidanud. Minu teada olid neil mõlemal päästevestid seljas, kui nad leiti. See on äärmiselt kummaline lugu ja ma loodan, et saame lõpuks teada, mis juhtus.“