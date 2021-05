HUVITAV VALIK: pedofiilias süüdistatud Spacey naaseb ekraanile pedofiiliafilmiga 

The Guardiani teatel lavastab filmi Itaalia filmilegend Franco Nero (79), kes kehastab ka peaosalist, pimedat meest, keda alusetult süüdistatakse laste seksuaalses kuritarvitamises. „Kaardimaja“ täht Spacey (61) mängib pedofiiliasüüdistust uurivat politseinikku. Nero väljendas ABC Newsile rõõmu, et Kevin tema filmis osalema nõustus. „Pean teda võrratuks näitlejaks ega suuda võtete algust kuidagi ära oodata.“

Oscari-võitja Spacey kaotas töö menudraamas „Kaardimaja“, kui mitmed mehed süüdistasid teda seksuaalses väärkohtlemises. Esimene neist oli näitleja Anthony Rapp („Star Trek“), kes rääkis oktoobris 2017 väljaandele Buzzfeed, et oli 14aastane, kui Spacey - toona 26 - talle soovimatuid lähenemiskatseid tegi. Purjus näitleja haaranud poisi sülle, asetanud ta voodile ning hoidnud teda kinni. „Ta üritas mind võrgutada,“ kinnitas Rapp.

Spacey kirjutas Rappi süüdistuse peale Twitteris, et ei mäleta nende kohtumist, kuid palub vabandust. Ühtlasi teatas Kevin, et on gei. Pärast Buzzfeedi artiklit süüdistas Spaceyt seksuaalses ahistamises üle tosina mehe. Mullu septembris kaebasid Rapp ning veel üks mees superstaari kohtusse, süüdistades teda 1980. aastail toimunud seksuaalrünnakutes. Ka teine väidetav ohver oli toona teismeline.