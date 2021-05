BOB DYLAN 80 | Isepäine muusikapoeet on tänini mõistatus: tütart õnnestus tal saladuses hoida 15 aastat!

PROTESTILAULIK: Bob Dylan sai tuntuks oma põlvkonna protestilaulikuna, kelle filosoofilist „Blowin' In The Windi“ kaverdatakse tänapäevani. Fotol 1965. aastal.

Mullu novembris teatasid üks Austraalia telekanal ja ameeriklaste MSNBC rusuvat uudist: 79 aasta vanuses on siitilmast lahkunud Bob Dylan, folgi- ja bluusilegend ning Nobeli kirjanduspreemia laureaat. Õnneks oli see vaid prohmakas. Tänane juubilar Dylan– muusikamaailma mõistatuslikumaid tegelasi – on elu ja tervise juures. Nagu ta 2012. aasta plaadil laulis: „Ma pole veel surnud. Kell heliseb edasi. Hoian sõrmi ristis nagu Vana-Rooma kuningad.“