ARMASTUSE KAHUR! Mariah Carey eksmees saab poole aastaga kolmelt naiselt lapsed! 

USA „Maskis laulja“ juhina tegutsev Nick on tõesti kiire poiss. Detsembris sünnitas Brittany Belli nimeline modell talle tütre, kes sai nimeks Powerful Queen ehk Vägev Kuninganna. Belliga on Nickil ka nelja-aastane poeg Golden.

Ent nüüd kuulutas modell Alyssa Scott, et temagi on Nickist sedapsi. Scott avaldas Instagramis värske rasedusfoto (nüüdseks on see eemaldatud) ja teatas, et laps saab nimeks Zen S. Cannon. Kui fännid pärisid, kas beebi isa on Nick, vastas Alyssa rea südameemotikonidega, mis paistsid seda kinnitavat. Kaunitari nähti mullu oktoobris Malibus Nicki seltsis õhtustamas. Enne kui nad uuesti Cannoni Rolls Royce'i istusid, nähti koomikut Alyssat hellalt embamas.