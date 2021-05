Eurovisioni võitjal on üllatav perekondlik seos Soomega! 

Ilta-Sanomat kirjutab, et soomlastel on värske Eurovisioni-võitjaga üllatav seos. Nimelt elab Itaalia rokkbändi trummari Ethan Torchio vanem vend Vantaas ning peab Soomes edukat mehhiko restoranide ketti.

Ilta-Sanomat täpsustab, et Ethanil ja Manul on ühine isa. „Mu ema on mehhiklanna ja isa itaallane. Isa uue pere kaudu on mul Itaalias vend ja kaks õde. Oleme lähedased,“ kinnitab Manu, kes saatis väikevennale juba pühapäeva öösel õnnitlussõnumi. Viimati nägi ta Ethanit neli aastat tagasi Itaalias matustel, sest on olnud Soomes oma restoraniketiga väga hõivatud.