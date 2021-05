Britid usuvad, et nende Eurovisioni-krahh oli kättemaks Brexiti eest 

„Brexiti viinamarjad on hapud,“ kirjutas Daily Mail pärast seda, kui briti eurolaulik James Newman ei saanud oma hoogsa pala eest Eurovisionil mitte ainsatki punkti. 2019. aasta Eurovisionil jäi brittide eurolaulik Michael Rice samuti viimasele kohale.

Lehe teatel on ka sotsiaalmeedias väljendatud arvamust, et brittide Eurovisioni-alandus on Brexiti otsene tagajärg.

Sama teooriat väljendab tabloid The Sun. Suurbritanniat alandati, kirjutab leht ning usub, et põhjuseks on poliitiline hääletamine. „See polnud parim laul, kuid mitte mingil juhul ka halvim.“